Sorpreso in sella ad uno scooter rubato con la droga: arrestato Manette ai polsi di un 38enne

Questa notte i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno passato al setaccio tutte le strade dell’area occidentale della città.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 82 persone identificate, 32 veicoli controllati, 12 sanzioni al codice della strada elevate e 3 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Un uomo 49enne è stato denunciato perché sorpreso alla guida di uno scooter rubato.

Arrestato anche un 38enne per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri hanno notato l’uomo all’interno di un locale. Dentro 4 grammi circa di cocaina, 26 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e un grammo di crack.

Trovato anche materiale per il confezionamento e 427 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.