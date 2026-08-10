Out Marianucci, c’è la lesione: il comunicato del Napoli sulle sue condizioni

Nel corso di Napoli-Celta Vigo si è fermato il difensore Luca Marianucci. Gli azzurri, già in emergenza nel reparto centrale della difesa, dovranno fronteggiare un'ulteriore assenza che potrebbe rendere ancor più necessario un intervento sul mercato. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo, dopo essere subentrato a Rafa Marin, con il supporto dei sanitari della SSC Napoli.
Marianucci si è sottoposto agli esami strumentali rientrando a Castel Volturno presso il Pineta Grande Hospital.
Infortunio Marianucci: il comunicato del Napoli
Il club azzurro ha diffuso una nota medica sulle condizioni di Luca Marianucci, per rendere noto lo stato del suo infortunio. Per il calciatore, trattasi di una lesione al ginocchio sinistro.
Di seguito il comunicato della SSC Napoli:
In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro.