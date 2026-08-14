Noleggio abusivo di attrezzature balneari: cinque segnalati a Napoli Un controllo straordinario effettuato dagli agenti dell’unità operativa Chiaia della Polizia Locale

Segnalate all'Autorità Giudiziaria cinque persone che esercitavano abusivamente l’attività di noleggio di attrezzature balneari presso i lidi di Largo Sermoneta, della Spiaggia Donn’Anna e del Lido Sant’Antonio a Napoli. Un intervento di controllo realizzato degli agenti dell’unità operativa Chiaia della Polizia Locale, insieme al personale della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto.

Nell'ambito di questa operazione, finalizzata al contrasto dell’illecita occupazione del suolo demaniale marittimo, sono state sequestrate 47 sedie di plastica, 5 tavoli, 30 ombrelloni, 5 secchi in metallo e 8 sdraio, nonché una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Controlli sui lidi di Chiaia a Napoli: cinque segnalati

Cinque persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria perché esercitavano abusivamente l’attività di noleggio di attrezzature balneari. Oltre a quanto è stato sequestrato, a uno dei cinque denunciati è stata inoltre contestata la vendita non autorizzata di generi alimentari e bevande alcoliche, con il conseguente sequestro di 30 confezioni di prodotti vari, tra cui patatine, stuzzichini e taralli, e di 101 bottiglie di bibite.