Lukaku saluta Napoli: «Grazie per avermi fatto sentire a casa!» Lukaku sui social: «Abbiamo fatto cose straordinarie e le custodirò per sempre»

Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato Napoli per iniziare una nuova avventura al Fenerbahce. L'attaccante belga, protagonista della stagione del quarto scudetto azzurro, ha ringraziato Napoli ed i tifosi azzurri per quanto vissuto insieme tramite un post sui social. La società partenopea ha ricambiato tramite comunicato sul sito, con cui ha annunciato la cessione del calciatore.

45 presenze e 14 reti con la maglia del Napoli, conquistando uno scudetto ed una Supercoppa italiana.

Lukaku ringrazia Napoli: «Grazie per aver creduto in me»

Big Rom ha ringraziato Napoli per il sostegno ricevuto in questi anni. Di seguito il messaggio pubblicato da Romelu Lukaku sui social per Napoli e per quanto vissuto in magli azzurra:

Cara Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa! Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con le spalle al muro... Abbiamo fatto cose straordinarie e le custodirò per sempre. Forza Napoli sempre!

Lukaku inoltre è già al lavoro con il Fenerbahce: sempre sui suoi social ha pubblicato un post durante l'allenamento con la nuova squadra.