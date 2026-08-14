Infortuni Napoli: quando rientrano Beukema e Neres? Le ultime sulle condizioni

Le ultime sulle condizioni di Beukema e Neres in vista di Napoli-Genoa

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Il Napoli di Allegri si prepara a vivere l'ultima settimana di preparazione all'inizio del campionato: la data in rosso è il 22 agosto contro il Genoa. Chi mancherà? Le ultime sulle condizioni degli infortunati.

Napoli.  

Il Napoli ha concluso il ritiro di Castel di Sangro nella giornata di ieri, dove allo Stadio Teofilo Patini si sono allenati solo David Neres, Sam Beukema e Cyril Ngonge. Mister Massimiliano Allegri ha poi concesso alcuni giorni di riposso alla squadra, che riprenderà i lavori domenica 16 agosto a Castel Volturno in vista della prima gara di campionato contro il Genoa. 

Gli azzurri scenderanno in campo sabato 22 agosto alle 20:45 a Genova e la formazione vista dal 1' minuto contro l'Aris Salonicco potrebbe essere quella della prima di Serie A - con Lobotka al posto di Gilmour. CLICCA QUI PER LEGGERE LE SCELTE DI ALLEGRI NELL'ULTIMA AMICHEVOLE DI CASTEL DI SANGRO

Infortuni Napoli: le ultime su Beukema e Neres

David Neres sta recuperando da una terapia rigenerativa al ginocchio sinistro: il calciatore ha svolto una serie di sedute a parte rispetto ai compagni di squadra nel corso dei ritiri. Nonostante ciò, il brasiliano potrebbe essere pronto già per Napoli-Como e quindi potrebbe saltare solo una partita. 

Sam Beukema, invece, ha saltato tutte le partite di Castel di Sangro ed ha svolto tutti allenamenti a parte. Secondo quanto riferito da Giovanni Manna in conferenza stampa, Beukema doveva rientrare per la fine del ritiro in Abruzzo, ma il calciatore non si è ancora aggregato al gruppo. Il difensore ha però come obiettivo il Como

Assenti chiaramente Luca Marianucci ed Alessandro Buongiorno, le cui tempistiche di ripresa sono molto più lunghe. 

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