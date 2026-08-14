Infortuni Napoli: quando rientrano Beukema e Neres? Le ultime sulle condizioni Le ultime sulle condizioni di Beukema e Neres in vista di Napoli-Genoa

Il Napoli ha concluso il ritiro di Castel di Sangro nella giornata di ieri, dove allo Stadio Teofilo Patini si sono allenati solo David Neres, Sam Beukema e Cyril Ngonge. Mister Massimiliano Allegri ha poi concesso alcuni giorni di riposso alla squadra, che riprenderà i lavori domenica 16 agosto a Castel Volturno in vista della prima gara di campionato contro il Genoa.

Gli azzurri scenderanno in campo sabato 22 agosto alle 20:45 a Genova e la formazione vista dal 1' minuto contro l'Aris Salonicco potrebbe essere quella della prima di Serie A - con Lobotka al posto di Gilmour. CLICCA QUI PER LEGGERE LE SCELTE DI ALLEGRI NELL'ULTIMA AMICHEVOLE DI CASTEL DI SANGRO.

Infortuni Napoli: le ultime su Beukema e Neres

David Neres sta recuperando da una terapia rigenerativa al ginocchio sinistro: il calciatore ha svolto una serie di sedute a parte rispetto ai compagni di squadra nel corso dei ritiri. Nonostante ciò, il brasiliano potrebbe essere pronto già per Napoli-Como e quindi potrebbe saltare solo una partita.

Sam Beukema, invece, ha saltato tutte le partite di Castel di Sangro ed ha svolto tutti allenamenti a parte. Secondo quanto riferito da Giovanni Manna in conferenza stampa, Beukema doveva rientrare per la fine del ritiro in Abruzzo, ma il calciatore non si è ancora aggregato al gruppo. Il difensore ha però come obiettivo il Como.

Assenti chiaramente Luca Marianucci ed Alessandro Buongiorno, le cui tempistiche di ripresa sono molto più lunghe.