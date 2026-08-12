Napoli-Aris Salonicco, le formazioni ufficiali! Dentro Gilmour dal 1’

Ultimo amichevole a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri scendono in campo quest’oggi alle ore 21:00 allo Stadio Teofilo Patini per disputare l’ultima amichevole internazionale, prima dell’avvio del campionato di Serie A, contro l’Aris Salonicco.
Un ultimo test che va a chiudere il lavoro svolto tra Dimaro e Castel di Sangro per preparare la nuova stagione 2026/27.
Napoli-Aris Salonicco: la formazione ufficiale di Allegri
Mister Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3, scegliendo Meret tra i pali e Gilmour come play di centrocampo. Di seguito la formazione ufficiale di questa sera:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri
A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic-Savic, Garofalo, De Bruyne, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lobotka, Lang, Folorunsho