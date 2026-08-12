Napoli-Aris Salonicco, le formazioni ufficiali! Dentro Gilmour dal 1’

Ultima amichevole in Abruzzo per il Napoli: Allegri conferma il 4-3-3

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Ultima amichevole a Castel di Sangro per gli azzurri di Massimiliano Allegri prima di dare avvio alla nuova stagione di Serie A

Napoli.  

Ultimo amichevole a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri scendono in campo quest’oggi alle ore 21:00 allo Stadio Teofilo Patini per disputare l’ultima amichevole internazionale, prima dell’avvio del campionato di Serie A, contro l’Aris Salonicco. 

Un ultimo test che va a chiudere il lavoro svolto tra Dimaro e Castel di Sangro per preparare la nuova stagione 2026/27.

Napoli-Aris Salonicco: la formazione ufficiale di Allegri

Mister Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3, scegliendo Meret tra i pali e Gilmour come play di centrocampo. Di seguito la formazione ufficiale di questa sera:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic-Savic, Garofalo, De Bruyne, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lobotka, Lang, Folorunsho

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