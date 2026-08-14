Rafa Marin da brividi sui social: «Voglio aiutare il Napoli e fare la storia!» «Sono venuto per restare, con un sogno da realizzare», così Rafa Marin sui social

Lungo messaggio pubblicato sui social da Rafa Marin al termine del ritiro con il Napoli. Il difensore spagnolo ha espresso la volontà di voler scendere in campo con la maglia del Napoli nell'anno del Centenario ed aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti. «Mi sento più forte che mai, mi sento pronto e ho una voglia enorme di dimostrarlo in campo», questa parte del messaggio.

Il Napoli potrebbe puntare proprio sul calciatore classe 2002 per strutturare il reparto difensivo della prossima stagione, considerate le assenze di Buongiorno, Marianucci ed al momento anche Sam Beukema. Contro il Genoa, infatti, Rafa Marin potrebbe rientrare proprio tra gli undici titolari.

Rafa Marin sul Napoli: «Sono venuto per restare!»

Di seguito il messaggio pubblicato via social dal difensore spagnolo Rafa Marin:

Sta per iniziare una stagione unica, quella del Centenario, e la sentiamo tutti così. Voglio aiutare questo grande club e voglio fare la storia insieme alla squadra. Per questo sono venuto per restare, con un sogno da realizzare, per lottare fino in fondo per questa maglia e per tutta la gente che ama il Napoli. Prima di tutto. Queste non sono belle parole. Sono fatti, lavoro e impegno. Questo è il mio obiettivo fin dal primo giorno di pre-season. Mi sento più forte che mai, mi sento pronto e ho una voglia enorme di dimostrarlo in campo. Qui siamo venuti per dare il nostro contributo, per competere e per crescere insieme. Il Napoli viene prima di tutto e di tutti. Andiamo!!