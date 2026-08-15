Napoli: Ferragosto, i controlli straordinari dei carabinieri sono già iniziati Denunce, arresti e sequestri di droga

Sono iniziati già nella notte i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in occasione delle festività di Ferragosto.

L’attività ha interessato diversi quartieri della città, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate durante la notte e nelle ore della giornata festiva.



Nel corso del servizio svolto dalla Compagnia Carabinieri di Napoli Bagnoli, sono state controllate 107 persone, 58 delle quali pregiudicate, e 43 veicoli. Un 65enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre copriva la targa del proprio scooter, con l’obiettivo di eludere il controllo al passaggio del varco ZTL di via Ferdinando Russo, nel quartiere Posillipo.



Sempre nella zona di Bagnoli, due persone sono state denunciate per aver violato il DACUR, poiché sorprese nelle vie Cattolica e Coroglio nonostante il provvedimento a loro carico. Due persone sono state inoltre sanzionate perché sorprese a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore. Altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.



Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale: sono state elevate 11 contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 10mila e 636 euro.

Due arresti per droga a Soccavo, nel Rione Traiano. Sempre nell’ambito delle attività della Compagnia Carabinieri di Napoli Bagnoli, nel corso della notte, nel quartiere Soccavo Rione Traiano, i militari del Nucleo Operativo hanno concluso uno specifico servizio anti droga.



I Carabinieri hanno arrestato due uomini, di 53 e 41 anni, sorpresi all’interno di un locale di via Catone utilizzato per l’attività di spaccio. Rinvenuti e sequestrati 5,30 grammi di cocaina, 2 grammi di crack, 31 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Sequestrati anche 402 euro in contanti, un sistema di videosorveglianza e un flex.



Controlli anche nella zona dei “Baretti” di Chiaia che ha visto impegnati i Carabinieri della compagnia Napoli centro insieme al personale dell’ASL Napoli 1.



Durante le operazioni sono state denunciate due persone. Si tratta di un 38enne napoletano, trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e due coltelli, della lunghezza complessiva di 13 e 5 centimetri, e di un 24enne di origine rumena, turista, sorpreso mentre asportava 130 euro di prodotti cosmetici da un esercizio commerciale.



Sul fronte degli stupefacenti, sono state effettuate due segnalazioni ad altrettanti consumatoiri. Complessivamente sono state contestate 16 violazioni al Codice della strada e controllate 91 persone e 35 veicoli.



I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. Ispezionati due locali dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato all’elevazione di 8 prescrizioni.



Tre arresti al Centro Direzionale: sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga. Poco prima dell’alba, nei pressi della Torre Giuseppina al Centro Direzionale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale insieme ai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tre persone: un 26enne, una 62enne e una 17enne.



I militari, dopo averli notati aggirarsi nell’area del Centro Direzionale, hanno proceduto al controllo. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 110 grammi di marijuana, 623 grammi di hashish, 55 grammi di cocaina e ulteriori 944 grammi di marijuana, per un quantitativo complessivo di oltre 1 chilo e 700 grammi di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 1.430 euro in contanti, due telefoni cellulari usa e getta, un foglio manoscritto riportante nomi e cifre, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una macchina per il sottovuoto.



I due maggiorenni sono stati trasferiti in carcere mentre il minorenne è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.



L’insieme delle attività testimonia l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel garantire sicurezza e controllo del territorio durante il Ferragosto, attraverso una presenza capillare nelle aree della città maggiormente interessate dalla movida, dagli spostamenti e dalle presenze turistiche.