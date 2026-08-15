IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Illusione giornalistica Riflessioni sull’assetto tattico degli azzuri

Il Napoli che ha battuto l'Aris Salonicco per 6 a 2 ci ha detto due cose che non c'entrano niente con il risultato finale. La prima è che Massimiliano Allegri ha fatto svolgere agli azzurri una buona preparazione atletica precampionato, senza che questo sembri comportare alcuno stravolgimento fisico dei calciatori.

La seconda è che la chiave tattica del Napoli futuro è ancora da trovare e la soluzione adottata a un certo punto del secondo tempo con il 3-5-1-1 potrebbe rappresentare quella alla fine prescelta. Se così fosse bisognerebbe ridiscutere della rosa attuale e di quella futura e della illusione giornalistica del 4-3-3.