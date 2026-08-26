Castellammare di Stabia: sigilli a chiosco abusivo, 71enne nei guai Donna sanzionata per aver occupato il suolo pubblico con un locale senza licenza.

Non è la prima volta che i carabinieri stabiesi puntano i riflettori su quell’area. In passato altre attività illegali sono state chiuse e sanzionate. Ma, nonostante i colpi ricevuti, continuano a riaprire e a lavorare. Ed è con la stessa resilienza che i militari tornano a ristabilire l’ordine delle cose.



Nei guai una 71enne di Castellammare, sanzionata per aver occupato il suolo pubblico con un locale senza licenza.

Sequestrati da carabinieri e polizia municipale 2 gazebo, 12 tavoli, 24 sedie e 4 ombrellini. 10mila euro il conto delle sanzioni, con chiusura annessa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.