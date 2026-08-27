Bimba nasce in stato vegetativo: la Procura apre un'inchiesta

Il caso al Secondo Policlinico di Napoli. La madre 19enne chiede chiarezza

bimba nasce in stato vegetativo la procura apre un inchiesta
Napoli.  

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti a seguito della nascita di una bambina, avvenuta lo scorso 11 maggio presso il Secondo Policlinico della città. La neonata presenta un quadro clinico drammatico e irreversibile: una gravissima compromissione multiorgano e neurologica che l'ha ridotta in stato di coma.

Le complicanze e l'indagine

I problemi sono emersi improvvisamente durante le fasi del parto. L'eccezionale gravità della situazione ha spinto l'équipe medica del Policlinico a trasferire immediatamente la piccola nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

A voler guardare chiaro nella vicenda è stata la madre della neonata, una ragazza di appena 19 anni. Affiancata dal supporto della Fondazione Domenico Caliendo — realtà impegnata nell'assistenza a persone e famiglie in condizioni di fragilità —, la giovane si è affidata all'avvocato Francesco Petruzzi e al medico legale Luca Scognamiglio per ricostruire la catena dei soccorsi e verificare eventuali responsabilità mediche.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Valentina Rametta, della sezione "Lavoro e Colpe Professionali" diretta dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Gli accertamenti mirano a stabilire se le drammatiche lesioni riportate dalla bimba siano state causate da fattori imprevedibili o da complicanze gestite in modo errato durante la fase clinica e di travaglio.

Pianificazione delle cure e no all'accanimento

Oggi la neonata si trova ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Lo scorso 19 maggio è stata presentata e accolta una formale richiesta di pianificazione condivisa delle cure. Il piano assistenziale prevede un percorso terapeutico incentrato sull'accompagnamento, le cure palliative e il controllo della sofferenza e del dolore.

La volontà della giovane madre, formalmente messa agli atti, è quella di tutelare prima di tutto la dignità della figlia. Nella richiesta si esprime una chiara «rinuncia e opposizione a interventi diagnostici o terapeutici sproporzionati che si configurino come un'ostinazione irragionevole», respingendo categoricamente qualsiasi forma di accanimento terapeutico di fronte a un danno neurologico e multiorgano purtroppo giudicato irreversibile.

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