Secondigliano: tenta un’estorsione ai danni di uno studio legale Arrestato un uomo dalla polizia

La polizia ha arrestato un 50enne, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli agenti della squadra mobile hanno accertato che l’uomo, si era recato presso uno studio legale ed aveva avvicinato un avvocato pretendendo il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare dell’attività; l’avvocato, in quel momento, ha invitato l’uomo a ripresentarsi il giorno successivo.

Nel pomeriggio di ieri, gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il 50enne si è ripresentato presso lo studio legale e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.