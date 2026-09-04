Napoli, Capodichino: aggredisce i poliziotti e viene arrestato Ecco che cosa è successo

La polizia ha arrestato un 40enne, irregolare sul territorio nazionale per resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli agenti nel transitare in piazza Giuseppe di Vittorio, hanno proceduto al controllo del 40enne. L'uomo durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo dapprima contro gli operatori per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e arrestato.