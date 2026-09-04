Porta Nolana: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 53enne

La polizia ha arrestato un 53enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, hanno raggiunto il 53enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga. Tuttavia, non senza difficoltà, è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 34 involucri di cocaina del peso di 6 grammi e 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.