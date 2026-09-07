Frattamaggiore: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 53enne

La polizia ha arrestato un 53enne, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sacco e Vanzetti a Frattamaggiore, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che si stava aggirando con fare circospetto, pertanto, lo hanno bloccato procedendo al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché il prevenuto è stato trovato in possesso di 15 involucri di hashish, 4 involucri di marijuana e 7 di cocaina. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.