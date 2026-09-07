Napoli, borsa strappata in pieno giorno: immortalato dalle telecamere/VIDEO Un 48enne denunciato dai carabinieri

Ha aspettato per qualche istante che quella donna gli voltasse le spalle, poi ha colpito. Le ha strappato la borsa dalle mani ed è fuggito. Così come era arrivato, in scooter.



Ha 48 anni l’uomo che dovrà rispondere di furto con strappo, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Napoli Vomero. I fatti in via Santo Stefano, intorno alle 15.



Il 48enne arriva in scooter, nota una donna sola davanti all’ingresso di un garage. Si sventola distrattamente con un ventaglio, forse aspetta qualcuno.



Percorre altri 10 metri poi posiziona le due ruote sul cavalletto, con il motore acceso.



Torna indietro a piedi e sbircia dall’angolo di un palazzo. Si assicura che la vittima non abbia compagnia. Attende qualche istante e agisce. Senza particolare foga, agguanta la borsa della donna e scappa. In testa ancora il casco, quello che, insieme al suo abbigliamento, gli costerà le manette.



I carabinieri, analizzate le immagini di video sorveglianza registrate davanti al garage e lungo il percorso compiuto prima e dopo lo scippo, sono riusciti a dargli un nome e un volto.



L’hanno trovato nella sua abitazione del rione Traiano. In casa ancora i panni indossati durante il furto e, in strada, anche lo scooter immortalato dalle telecamere.