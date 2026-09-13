VIDEO | Napoli, blitz Polizia nel "suk" degli stranieri di Piazza Garibaldi Controlli straordinari della Questura: trovato anche una persona ricercata per omicidio

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, furti e rapine. Negli ultimi giorni la Questura di Napoli ha predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona della stazione e aree limitrofe.

Impiegati circa 200 agenti: identificate circa 150 persone, scoperti 34 irregolari. Una è stata accompagnata al Centro per i rimpatri, due minori sono stati affidati ad una comunità mentre per altre 9 è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera.

Per 2 stranieri è scattato l’ordine di allontanamento dal territorio: rintracciato anche un destinatario di mandato d’arresto internazionale per un omicidio commesso nel 2010.

Durante i controlli sono state arrestate quattro persone, a vario titolo, per droga, armi ed evasione.

Numeri importanti che testimoniano l’importanza del presidio di legalità in una zona di Napoli teatro troppo spesso di illegalità ed episodi di violenza, anche gravi, denunciati da residenti e turisti.