Napoli-Bologna, niente sold out per il Maradona: il dato sui biglietti Ancora disponibili i biglietti per Napoli-Bologna: si va verso il mancato sold-out

Non sarà sold out la partita di quest'oggi alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno il Bologna di Domenico Tedesco, reduce in campionato due sconfitte e l'ultimo pareggio con il Sassuolo. Una gara fondamentale per il Napoli per riaccendere l'entusiasmo del pubblico partenopeo dopo le ultime tre sconfitte interne.

Ieri mister Allegri in conferenza stampa ha parlato dell'importanza del risultato contro il Bologna, più che della prestazione: punti fondamentali per ripartire in campionato. «Domani abbiamo la possibilità di iniziare a vincere in casa: ci sono poche chiacchiere da fare, conosciamo il momento in cui siamo», ha dichiarato il tecnico.

Napoli-Bologna: il numero dei tifosi presenti allo stadio

Il dato su cui si assesta il numero di tifosi che saranno presenti allo stadio è di 41.000 persone, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Tale numero, però, non è da considerarsi definitivo, dal momento che è possibile acquistare i biglietti fino alle 18:00 di quest'oggi.

Nel caso in cui i numeri non dovessero salire esaurendo la disponibilità dei biglietti, si tratterebbe di un ulteriore mancato sold-out, situazione già verificatasi contro l'Arsenal in Champions League.