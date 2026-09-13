Out Zortea e Dovbyk per Tedesco: le ultime verso Napoli-Bologna «A Napoli non ci saranno né Zortea né Dovbyk», ha dichiarato Domenico Tedesco

Alle 18:00 di oggi si scenderà in campo per Napoli-Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore rossoblù, Domenico Tedesco, ha parlato ieri in conferenza stampa presentando la partita. «Cosa ho chiesto alla squadra? Concentrazione, personalità e intensità. Abbiamo rivisto alcune situazioni su come gestire il pallone, quando rischiare e quando no per non perderlo», ha dichiarato il tecnico.

«In termini di punti e classifica, siamo in difficoltà. Ma se invece parliamo di gioco, direi che stiamo giocando bene e non vedo difficoltà. Non credo che sul Napoli peserà il fatto di aver giocato la Champions in settimana. Noi andremo lì per fare la nostra partita», ha continuato Tedesco alla vigilia del match.

Napoli-Bologna: chi manca a Domenico Tedesco?

«Sarà importante mantenere un gioco intenso e dovremo trovare gli equilibri giusti», ha parlato così Domenico Tedesco in conferenza stampa. Il tecnico del Bologna, però, dovrà fare a meno di alcuni interpreti per la gara di oggi alle 18:00: «A Napoli non ci saranno né Zortea né Dovbyk, oltre ad Orsolini ed El Azzouzi. Dovbyk ha sentito un piccolo fastidio, rischia ricadute e d'accordo con lui lo staff medico ha deciso di non rischiarlo».

Per il Napoli, invece, si aggiunge all'elenco degli assenti anche Frank Zambo Anguissa, come annunciato da Allegri in conferenza stampa.