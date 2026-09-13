Caivano, fuga di sostanze chimiche dalla PPG: vertice in Prefettura Finestre chiuse, uso di mascherine: raccomandazioni prudenziali nell'Agro Aversano

Una dispersione di sostanze volatili si è verificata nella serata di ieri, all'interno dello stabilimento PPG Industries di Caivano (Napoli), azienda specializzata nella produzione di vernici, a causa di un incidente che ha interessato due silos. La fuoriuscita ha liberato nell’aria un forte odore acre che ha rapidamente valicato i confini comunali, raggiungendo diversi centri dell’Agro Aversano e facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Per fare luce sull'accaduto e coordinare l'emergenza, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente del Centro di Coordinamento Soccorsi (Ccs), allargata anche alla Prefettura di Caserta e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Caserta.

Il coinvolgimento dei Comuni e il caso San Marcellino

Le segnalazioni arrivate dai cittadini nelle ore immediatamente successive hanno spinto diversi sindaci del territorio a raccogliere e rilanciare le preoccupazioni della popolazione, mantenendo un contatto costante con gli organismi competenti. Tra i comuni maggiormente interessati c’è San Marcellino, il cui sindaco ha prontamente comunicato alla cittadinanza le raccomandazioni ufficiali trasmesse dalla Prefettura, dai Vigili del Fuoco di Caserta e dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta. Gli amministratori locali precisano tuttavia che non si tratta di provvedimenti di emergenza restrittivi legati a un singolo comune, ma di una linea d'azione uniforme basata su rigidi criteri prudenziali.

Le regole di autoprotezione per i cittadini

In via del tutto cautelativa, ai residenti dell’area è stato raccomandato di adottare per le prossime ore specifici comportamenti di autoprotezione [cite: 1, 2]:

Rimanere all'interno delle proprie abitazioni laddove possibile. Mantenere chiuse porte e finestre, evitare di sostare all'aperto, utilizzare una mascherina FFP2 qualora fosse indispensabile uscire, evitare di stendere il bucato all’esterno. Secondo le comunicazioni fornite dagli enti preposti, la situazione dovrebbe rientrare nel giro di poche ore, scongiurando scenari di più grave allarme.

Sopralluoghi tecnici e monitoraggio ambientale

Al tavolo operativo istituzionale hanno preso parte, oltre ai vertici prefettizi, il sindaco di Caivano Antonio Angelino, il comandante dei vigili del fuoco di Napoli Giuseppe Paduano, il direttore dell’Arpac Dario Mirella, l’incaricato del ministero dell'interno per la Terra dei Fuochi Ciro Silvestro, i referenti della SorU, dell’Asl Napoli 2 Nord, del 118 e delle Forze dell’Ordine.

Per escludere qualsiasi residuo fattore di rischio e completare il quadro valutativo, è stato disposto un sopralluogo congiunto presso l'impianto PPG di Caivano L'ispezione vede impegnati i tecnici di Arpac e delle Asl territoriali insieme alla squadra NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) dei Vigili del Fuoco e al supporto delle Forze dell’Ordine.

Il monito delle istituzioni: prudenza senza allarmismi

L’episodio ha riacceso i riflettori sull'importanza della sicurezza industriale e sulla necessità di garantire un flusso informativo tempestivo ed efficace quando un evento in un polo produttivo genera ricadute nei territori limitrofi Il messaggio univoco che arriva dai sindaci dell'Agro Aversano è di prudenza ma senza allarmismi, invitando la cittadinanza a seguire esclusivamente le disposizioni degli organi competenti in attesa dei riscontri analitici definitivi sulla qualità dell'aria.