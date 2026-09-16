Droga e camorra, maxi operazione dei carabinieri: 31 misure cautelari della Dda Il blitz all'alba nei Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Dda. partenopea.

Destinatarie 31 persone, domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Sono ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Petrone/Puccinelli operante nel rione Traiano del quartiere partenopeo di Soccavo.



I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura alle ore 10:30