IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'esatto contrario Nel Napoli ci sono giocatori logori e vecchi. Alcuni mal sopportati, ma necessari a far numero...

L'opinionismo sportivo è fatalmente diviso tra chi è convinto che il Napoli abbia finalmente trovato il bandolo della matassa e chi crede che nella matassa ci sia appena entrato. Anche un ottimista come Umberto Chiariello è preoccupato, più dopo questa vittoria che dopo le tre sconfitte che l'avevano preceduta. E Antonio Corbo non è da meno, quando dice che "il Napoli è una squadra che non c'è". Niente a che vedere con "l'isola che non c'è" di J. M. Barrie, il mondo infantile e senza tempo dove ogni desiderio è ancora realizzabile, ma il suo esatto contrario. Giocatori logori e vecchi. Alcuni mal sopportati, ma necessari a far numero.