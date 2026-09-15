Il Giugliano cala il pokerissimo: 5-2 nello scontro salvezza con il Cosenza Sabato i tigrotti saranno di scena all'Arechi

Il Giugliano sfata il tabù vittorie, batte 5-2 il Cosenza e conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Al “De Cristofaro” i tigrotti sono costretti ad inseguire. Al 26’, infatti, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Petrovic. I campani accusano il colpo ma nel finale di tempo trovano il gol del pari con un rigore di Varone, al suo primo centro con la nuova maglia. Prima dell’intervallo, poi, ci pensa La Vardera a regalare il vantaggio al Giugliano. Nel secondo tempo, però, la partita si complica. Ibe al 6’ viene espulso, costringendo i padroni di casa a giocare più di un tempo con l’uomo in meno. Al 23’ il Cosenza riesce a pareggiare con Energe. Ma nel finale la reazione del Giugliano è straordinaria. Al 30’ De Rosa trova il nuovo vantaggio per i tigrotti che quattro minuti dopo trovano anche il 4-2 con Balde. Al 45’ è De Rosa a far calare i titoli di coda sul match per un 5-2 che consente ai gialloblu di arrivare nel migliore dei modi al derby di sabato contro la Salernitana.