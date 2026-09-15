Continuità Savoia, a Foggia arriva un punto (0-0) che vale Terzo risultato utile consecutivo per i bianchi

Terzo risultato utile consecutivo per il Savoia che esce indenne anche dal campo del Foggia e conquista un punto pesante in chiave salvezza. Allo "Zaccheria" va in scena una partita equilibrata e caratterizzata da poche emozioni. La squadra di Torre Annunziata tiene bene il campo, rischiando poco e riuscendo a tenere testa ai rossoneri che nel finale recriminano per un gol annullato. Ma alla fine è 0-0.

FOGGIA - SAVOIA 0-0

FOGGIA (4-3-3): Saro - Todisco, Berra, Seck, Smeraldi - Zuccon (63’ Coulibaly), Gallo, Haoudi (77’ Tourè) - Petito (89’ Bigonzoni), Panico (63’ Merdji), Ravasio (63’ Luciani). A disposizone: Marfella, Testa, Di Pasquale, Maestrelli, Azarovs, Ngana, Parisy, Chiara. All. Auteri.

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo - Fabriani, Noce, Portanova (83’ Martina) - Iob, Tumbarello, Alfieri, Cozzoli - Meola - Nepi (64’ Gemello), Scotti (46’ Yeboah). A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Riccardi, Zoboletti, Polizzi, Fiasco, Ferrara, Mormile. All. Formisano.

Arbitro: Castellano di Nichelino - assistenti: Nicosia di Saronno e Cavalli di Bergamo - IV ufficiale: Cavacini di Lanciano - FVS: Rossino di Genova.

NOTE. Ammoniti: Noce, Fabriani, Cozzoli. Angoli: 8-3. Recupero: 2’ pt, 5’st.

