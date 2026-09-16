Napoli: in tre fuggono su uno scooter, un 26enne cade e perde la vita Il sospetto è che stessero scappando dopo un presunto tentativo di rapina

Un 26enne napoletano ha perso la vita la scorsa notte per le gravi ferite riportate in seguito ad una caduta da uno scooter. Il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare dove il suo cuore ha smesso di battere a causa di un grave trauma toracico.

L’incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì nel quartiere San Pietro a Patierno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale, il 26enne - già noto alle forze dell’ordine - si trovava in sella ad uno scooter, insieme ad altre tre persone. L’ipotesi investigativa è che i tre, alla vista di una pattuglia della Polizia Municipale, stessero fuggendo a forte velocità dopo aver tentato una rapina. I centauri, infatti, indossavano tutti caschi integrali. Durante la fuga, però, uno dei tre è caduto sull’asfalto, riportando gravi ferite, a causa delle quali poco dopo ha perso la vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto