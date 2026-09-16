Maschio Angioino, da domani teatro e musica per la rassegna "Cortile in Festa"

Spazio alla musica ed al teatro al Maschio Angioino di Napoli per "Cortile in Festa", una mini rassegna di teatro e musica promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026. L'evento si struttura su tre serate a partire dalle 20:30: il 17-18-19 settembre all'interno delle storiche mura del castello partenopeo.
Con la direzione artistica di Lello Arena, la rassegna si pone l’obiettivo di mettere in dialogo la cultura e lo spettacolo contemporaneo con uno dei luoghi simbolo della storia della città. Musica, teatro, comicità, monologhi, trasformismo e performance dal vivo accompagneranno il pubblico, creando un percorso di intrattenimento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.
Cortile in Festa al Maschio Angioino: la programmazione
Ogni appuntamento prevede, oltre allo spettacolo serale, un preshow e l’intervento di una guest star, concepito come momento di apertura, accoglienza e introduzione alla serata. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. PER PRENOTARSI CLICCARE SU QUESTO LINK.
- GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026 – ORE 20:30: La serata inaugurale vedrà il preshow del trio comico Gli Ancora No. Guest star d’eccezione Lello Arena, direttore artistico della rassegna. Chiude la serata Paolo Caiazzo con lo spettacolo “Boomer”.
- VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2026 – ORE 20:30: Il preshow sarà affidato al concerto di Fabrizio Mandara & JC con Antonio Di Francesco, tra tradizione e melodia pop. Guest star della serata il cantautore Roberto Colella: autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band La Maschera, ha pubblicato di recente il suo album da solista dal titolo “Ce Sta Sempe Na Via”.Segue lo spettacolo di Maria Bolignano, l’attrice e comica napoletana che si esibirà con lo spettacolo dal titolo "Gli uomini però sanno parcheggiare".
- SABATO 19 SETTEMBRE 2026 – ORE 20:30: La serata conclusiva prevede il preshow di Mery Esposito con sketch comici, umorismo napoletano in cui è facile rispecchiarsi e ai contenuti lifestyle. Attualmente attrice nella serie comica "Scomode – In 5 sul divano". Guest star il cantautore Dario Sansone. Il frontman dei Foja con la carriera da solista conferma le sue capacità artistiche tra parola, suono, immagine e musica, confermandosi artista a tutto tondo. Protagonista finale della serata Luca Lombardo, artista poliedrico napoletano, con una speciale versione dello spettacolo “Poubelle – Un clochard a corte”, adattata appositamente per la cornice del Maschio Angioino. La performance combina mimo, comicità, dialoghi, trasformismo, magia e clownerie