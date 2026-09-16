Maschio Angioino, da domani teatro e musica per la rassegna "Cortile in Festa" Direzione artistica di Lello Arena per la rassegna "Cortile in Festa" al Maschio Angioino a Napoli

Spazio alla musica ed al teatro al Maschio Angioino di Napoli per "Cortile in Festa", una mini rassegna di teatro e musica promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026. L'evento si struttura su tre serate a partire dalle 20:30: il 17-18-19 settembre all'interno delle storiche mura del castello partenopeo.

Con la direzione artistica di Lello Arena, la rassegna si pone l’obiettivo di mettere in dialogo la cultura e lo spettacolo contemporaneo con uno dei luoghi simbolo della storia della città. Musica, teatro, comicità, monologhi, trasformismo e performance dal vivo accompagneranno il pubblico, creando un percorso di intrattenimento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Cortile in Festa al Maschio Angioino: la programmazione

Ogni appuntamento prevede, oltre allo spettacolo serale, un preshow e l’intervento di una guest star, concepito come momento di apertura, accoglienza e introduzione alla serata. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. PER PRENOTARSI CLICCARE SU QUESTO LINK.