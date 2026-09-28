Capri: contrasto alle irregolarità delle strutture ricettive alberghiere

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli volti a contrastare le irregolarità delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
In particolare, gli agenti del commissariato di Capri hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva nel comune di Capri, nel corso del quale hanno denunciato il rappresentante legale della società che gestisce la struttura per mancata registrazione al portale Alloggiati
Lo stesso è stato anche sanzionato amministrativamente per assenza dei dispositivi di sicurezza, quali rilevatore di fumo e monossido di carbonio, per un totale di 2.400 euro.