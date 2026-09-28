Pianura, tentato furto aggravato: arrestato un 47enne

L'uomo è stato bloccato non senza difficoltà, dopo una colluttazione

pianura tentato furto aggravato arrestato un 47enne

Dagli accertamenti eseguiti poliziotti hanno constatato che la piastra del cancello era stata danneggiata...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 47enne, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato furto aggravato.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Domenico Padula per la segnalazione di un uomo intento a forzare, con una smerigliatrice, il cancello di un deposito carburanti.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso l'uomo mentre armeggiava vicino alla serratura del cancello d’ingresso del deposito e lo hanno sottoposto a controllo.

In quei frangenti, il 47enne ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che lo hanno bloccato non senza difficoltà e dopo una colluttazione.

Dagli accertamenti eseguiti poliziotti hanno constatato che la piastra del cancello era stata danneggiata.

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