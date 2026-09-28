Pianura, tentato furto aggravato: arrestato un 47enne L'uomo è stato bloccato non senza difficoltà, dopo una colluttazione

La polizia ha arrestato un 47enne, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato furto aggravato.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Domenico Padula per la segnalazione di un uomo intento a forzare, con una smerigliatrice, il cancello di un deposito carburanti.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso l'uomo mentre armeggiava vicino alla serratura del cancello d’ingresso del deposito e lo hanno sottoposto a controllo.

In quei frangenti, il 47enne ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che lo hanno bloccato non senza difficoltà e dopo una colluttazione.

Dagli accertamenti eseguiti poliziotti hanno constatato che la piastra del cancello era stata danneggiata.