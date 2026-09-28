Sant'Antimo: sorpresi dalla polizia con un’arma e la droga Un arresto e un denunciato

La polizia ha arrestato un 53enne, per porto di arma clandestina e ricettazione, nonché denunciato un minorenne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza della repubblica a Sant’Antimo, hanno controllato un giovane, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina, mentre, nel vano portaoggetti del suo motociclo, hanno rinvenuto 9 involucri di hashish del complessivo peso di circa 14 grammi.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove hanno sorpreso il 53enne, padre del ragazzo, in possesso di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e 7 cartucce. Inoltre, all’interno di un borsello, sono state rinvenute altre 43 munizioni dello stesso calibro.