San Giorgio a Cremano: rapina a mano armata ai danni di una coppia in motociclo La polizia arresta uno dei presunti componenti della banda

La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma.

I fatti da cui è scaturita l’attività investigativa, svolta dagli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, traggono origine dalla rapina perpetrata lo scorso 25 settembre ai danni di una coppia a San Giorgio a Cremano. In particolare, tre giovani a bordo di uno scooter, nel transitare in via Salvatore Di Giacomo a San Giorgio a Cremano, si sono avvicinati al motociclo delle vittime e, dopo averle minacciate con una pistola, si sono impossessati sia del motoveicolo sul quale viaggiavano sia della relativa placchetta di accensione.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti eseguiti, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, sono riusciti ad individuare e successivamente rintracciare, in un appartamento a Ponticelli, uno dei presunti autori dell’episodio criminoso, identificato per il 19enne.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno rinvenuto anche alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato, nonché lo scooter utilizzato dall’indagato. Inoltre, è stato rinvenuto anche il mezzo rapinato, che è stato restituito al legittimo proprietario.

All'esito dell’udienza di convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari.