Napoli, centrodestra: "La maggioranza Manfredi non ha più il numero legale" Netta contrarietà a una convocazione del consiglio comunale per domani, venerdì, alle ore 19

"Ancora una volta l’amministrazione Manfredi non riesce a garantire il numero legale in consiglio comunale, impedendo all’aula di affrontare provvedimenti importanti per la città. Nei numeri e nei fatti, la maggioranza mostra evidenti difficoltà a sostenere i lavori del consiglio.



Apprendiamo della volontà di riconvocare il consiglio comunale già per domani, venerdì, alle ore 19. Una scelta che riteniamo assolutamente inaccettabile, tanto nel metodo quanto nel merito, soprattutto se assunta senza una preventiva condivisione con le forze di minoranza.



Non si può pensare di affrontare il "Bilancio consolidato", uno degli atti più rilevanti per comprendere la situazione economico-patrimoniale complessiva del comune e dei suoi organismi partecipati, convocando l'assise cittadina il venerdì sera alle 19 quasi come se si trattasse di una pratica da liquidare rapidamente.



Sul Bilancio Consolidato, inoltre, il gruppo di Forza Italia ha predisposto 20 mozioni, frutto di un lavoro di approfondimento sulle società partecipate, che intendiamo discutere seriamente in aula. Il consiglio comunale deve avere tempi e condizioni adeguati affinché maggioranza e opposizione possano esercitare pienamente le proprie prerogative.



Il problema politico, però, viene prima di tutto: la maggioranza che sostiene il sindaco Manfredi deve essere in grado di garantire autonomamente il numero legale. Non può pretendere di recuperare convocando sedute in giorni e orari incompatibili con una discussione seria e approfondita".



Le forze di opposizione di centrodestra esprimono pertanto la propria netta contrarietà a una convocazione del Consiglio comunale per domani, venerdì, alle ore 19.



"Qualora tale convocazione venisse confermata, non parteciperemo alla seduta, come forma di protesta politica e istituzionale.



Non intendiamo sottrarci al confronto sul Bilancio Consolidato. Al contrario: chiediamo di poterlo affrontare davvero, discutendo nel merito il documento e le proposte presentate dalle opposizioni.



Napoli merita un consiglio comunale messo nelle condizioni di lavorare seriamente. E soprattutto merita una maggioranza che sia capace di garantire la propria presenza in aula".

La nota è firmata dai gruppi consiliari del centrodestra al Comune di Napoli

Forza Italia

Salvatore Guangi

Iris Savastano

Gennaro Demetrio Paipais



Fratelli d’Italia

Giorgio Longobardi

Lega

Rosaria Borrelli, capogruppo