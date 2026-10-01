Napoli, evade dai domiciliari: scoperto e arrestato Si aggrava la posizione di 47enne

La polizia ha arrestato un 47enne per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno controllato il 47enne.

Durante tali fasi, l'uomo ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che lo hanno bloccato non senza difficoltà.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, è stato tratto in arresto.