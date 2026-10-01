Melito di Napoli, controlli della polizia: arresto e sequestro di droga Manette ai polsi di una donna

La polizia ha arrestato una 41enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca, con l’ausilio della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, dove hanno rinvenuto 44 involucri di cocaina del peso complessivo di 14 grammi e 424 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nel corso dell'attività, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, in un vano condominiale dello stesso stabile, adibito all’alloggio delle utenze domestiche, una busta contenente 160 grammi di cocaina ed un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.