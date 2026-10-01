Napoli: controlli della polizia nei "Quartieri Spagnoli"

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli nell’area dei "Quartieri spagnoli", gli agenti della polizia di Stato, e nello specifico dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.
Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 84 persone, di cui 25 con precedenti, una denunciata per evasione, e controllato 12 veicoli.