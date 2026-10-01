Napoli: controlli della polizia nei "Quartieri Spagnoli" Servizi straordinari disposti dalla questura

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli nell’area dei "Quartieri spagnoli", gli agenti della polizia di Stato, e nello specifico dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 84 persone, di cui 25 con precedenti, una denunciata per evasione, e controllato 12 veicoli.