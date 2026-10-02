Trovato in possesso di alcuni involucri di eroina: arrestato Detenzione illecita di sostanza stupefacente

La polizia ha arrestato un 46enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, hanno raggiunto e bloccato sia il 46enne, che è stato trovato in possesso di 5 involucri di eroina e una banconota da 10 euro, che l’acquirente con la dose appena acquistata.

Alla fine l’indagato è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.