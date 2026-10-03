Posillipo: estorce denaro e monili d’oro spacciandosi per finto carabiniere Scattano le manette ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne, per estorsione aggravata e possesso di segni distintivi contraffatti in concorso.

Gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Posillipo, hanno sorpreso l'uomo, riconosciuto dagli agenti come probabile autore di una precedente truffa, mentre usciva da un palazzo nel quartiere Posillipo.

Fermato per un controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di una borsa contenente denaro contante, orologi e diversi monili d’oro, di cui non è riuscito a fornire una spiegazione circa la provenienza.

I poliziotti, certi del fatto che fosse stata appena messa in atto una truffa, sono entrati all’interno del palazzo dove hanno incontrato una signora che ha riferito di aver consegnato, poco prima, tutti i preziosi di famiglia ad un uomo.

Inoltre, la vittima ha raccontato agli agenti che, poco prima, era stata contattata da un soggetto che, spacciandosi per un finto carabiniere, le aveva riferito che di lì a poco un collega si sarebbe recato presso la loro abitazione per visionare tutti i monili in loro possesso ed escludere che fossero provento di una rapina avvenuta all’interno di una gioielleria, commessa il giorno prima con un’auto riconducibile al marito della donna, anch’egli contattato telefonicamente.

Ed infatti, poco dopo, il 24enne si è presentato presso l’abitazione della 64enne e, dopo aver mostrato un falso tesserino di riconoscimento delle forze dell’ordine, è riuscito ad entrare allpinterno, per poi impossessarsi dei gioielli della vittima, dopo averla indotta a consegnarli con la minaccia che, qualora gli stessi non fossero stati portati in caserma per essere sottoposti a verifica, il marito sarebbe stato tratto in arresto in quanto ritenuto coinvolto nella rapina. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre i preziosi restituiti ai legittimi proprietari.