Controlli a San Giuseppe Vesuviano: quattro violazioni al codice della strada

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri, reparto prevenzione crimine Campania e personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giuseppe Vesuviano.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 158 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 116 veicoli, e contestato 4 violazioni del codice della strada.
Infine, sono state controllate 20 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.