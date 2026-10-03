Napoli: movida sotto tiro nel quartiere Vomero La polizia ha contestato 64 violazioni del codice della strada

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico gli agenti dei commissariati Vomero, Arenella e Secondigliano, unitamente ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale e Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare in piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti, nelle vie Scarlatti, Merliani, Alvino e nel parco Mascagna.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 50 persone, controllato 23 veicoli e contestato 64 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato 23 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, nonché riscontrate alcune irregolarità per mancata verifica periodica del registratore di cassa e per mancato collegamento tra la cassa ed il Pos, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.000 euro