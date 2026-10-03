Napoli: movida sotto tiro nel quartiere Vomero

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico gli agenti dei commissariati Vomero, Arenella e Secondigliano, unitamente ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale e Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare in piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti, nelle vie Scarlatti, Merliani, Alvino e nel parco Mascagna.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 50 persone, controllato 23 veicoli e contestato 64 violazioni del codice della strada.
Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato 23 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, nonché riscontrate alcune irregolarità per mancata verifica periodica del registratore di cassa e per mancato collegamento tra la cassa ed il Pos, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.000 euro