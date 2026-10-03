Vergara, esordio con l'Italia: «Che emozione! Giochiamo a viso aperto con tutte» Antonio Vergara ha analizzato il suo esordio in Nazionale ed in generale la gara dell'Italia

Antonio Vergara ha esordito in Nazionale maggiore ieri sera allo Stade de France contro la Francia. Oltre 30 minuti di gioco per l'attaccante del Napoli, che al termine della gara ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni della Rai. «Sono felicissimo per il debutto. Cosa mi chiede il mister? Semplicemente di stare tranquillo e di puntare quando gioco in quella posizione», così Vergara.

L'Italia di Roberto Mancini continua a prendere forma, dando spazio anche a una nuova era di calciatori italiani. In questa prima lunga pausa dai campionati nazionali, il CT e la squadra hanno perso contro il Belgio, vinto contro la Turchia e pareggiato contro la Francia.

Vergara dopo l'esordio in Nazionale: «Che emozioni!»

1-1 tra Francia ed Italia: al termine del match Antonio Vergara ha parlato ai microfoni della Rai. «Risultato stretto? Nell'ultima fase di gara, quando eravamo in superiorità numerica, forse potevamo spingere di più e portarla a casa. Ma non siamo venuti qui per difenderci: vogliamo giocare a viso aperto con tutte».

«Cosa mi resta di questa notte? Sicuramente tante emozioni per il debutto in Nazionale. Abbiamo tanto ottimismo e fiducia in noi stessi, sappiamo che la Francia è una squadra forte e uscire un po' scontenti per un pareggio ci può dare grande fiducia».