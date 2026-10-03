Aggredisce la ex e spara all'amico, dramma sfiorato all'ingresso della metro Vincenzo Raiano Arrestato per tentato omicidio

Poteva trasformarsi in un’ennesima tragedia, ma un puro caso ha evitato il peggio a pochi passi dall’ingresso della metropolitana di Napoli. Nel cuore della città, tra decine di passanti terrorizzati, un’aggressione nata dall’incapacità di accettare la fine di una relazione sentimentale è sfociata nel sangue, riaccendendo i riflettori sulla spirale di violenza di genere che continua a stringere il territorio. Con l’accusa di tentato omicidio, gli agenti delle forze dell’ordine hanno tratto in arresto Vincenzo Raiano, 45 anni. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore di indagine dagli investigatori della cronaca giudiziaria, l’uomo avrebbe cercato un confronto con la sua ex compagna proprio nei pressi dello snodo ferroviario.

La dinamica dei fatti: dall'aggressione verbale al fuoco

Stando alle prime testimonianze e ai rilievi effettuati sul posto, la lite si trascinava da tempo. Raiano ha affrontato la donna. Dalle urla e dagli insulti, il 45enne è passato rapidamente alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro l’ex partner. A quel punto è intervenuto l’uomo che accompagnava la donna, nel tentativo di fare da scudo e placare la furia dell’aggressore. La presenza del terzo elemento ha fatto degenerare la situazione in pochissimi istanti: Raiano ha estratto un fucile sulle cui modalità di porto e di detenzione sono in corso accertamenti specifici da parte della magistratura - e ha esploso un colpo a bruciapelo contro l'amico della donna.La vittima è crollata a terra prima di essere soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata sotto osservazione medica.

Le indagini e il profilo giudiziario

I rilievi della Scientifica sul luogo del delitto sono proseguiti per ore per delimitare il perimetro dell’aggressione e recuperare bossoli e testimonianze utili alla ricostruzione della sequenza temporale degli eventi. Sotto la lente della Procura di Napoli, la posizione di Vincenzo Raiano appare estremamente grave. Oltre al reato principale di tentato omicidio, gli inquirenti stanno valutando ulteriori contestazioni di reato che potrebbero spaziare dal porto abusivo di armi da fuoco fino allo stalking o ai maltrattamenti in famiglia, qualora venissero confermati precedenti episodi di violenza o persecuzione ai danni dell'ex compagna.