Non si ferma all'alt e durante la fuga lancia la droga in strada: arrestato E' successo a Frattamaggiore, alla guida dell'auto un 24emme

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 45 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllato 23 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo.

I poliziotti, nel transitare in via Sepano a Frattamaggiore, hanno notato un’autovettura con a bordo un 24enne che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Calabresi ad Arzano, il 24enne è stato bloccato dai poliziotti e trovato in possesso di 550 euro. Inoltre, il giovane, durante la fuga, si era disfatto di 3 bustine di hashish del peso di circa 4 grammi, che sono state successivamente recuperate dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato, è stato arrestato per fuga pericolosa e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Allo stesso è stata contestata una violazione del codice della strada per guida senza patente.