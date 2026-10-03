Piazza Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 33enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 33enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Piazza Capuana, hanno notato a bordo di un monopattino il 33enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 8 involucri di eroina, di 2 involucri di cocaina e di 105 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli agenti hanno controllato l’abitazione in uso all'uomo, dove hanno rinvenuto altri 10 involucri di eroina e materiale per il confezionamento della droga.