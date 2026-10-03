Piazza Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 33enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Piazza Capuana, hanno notato a bordo di un monopattino il 33enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 8 involucri di eroina, di 2 involucri di cocaina e di 105 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Gli agenti hanno controllato l’abitazione in uso all'uomo, dove hanno rinvenuto altri 10 involucri di eroina e materiale per il confezionamento della droga.