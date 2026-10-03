Infortunio Favasuli, la nota medica del Napoli: quante gare salterà? C'è la lesione per Costantino Favasuli: l'aggiornamento sulle condizioni del calciatore

Favasuli non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la ripresa del campionato di Serie A. Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Se da un lato il tecnico azzurro punta a recuperare per questa sfida Meret, Marianucci e Spinazzola, dall'altro c'è ancora da attendere per McTominay, Giovane, Alisson ed Anguissa.

A questi, a seguito del match Armenia-Italia U21, si aggiunge anche Costantino Favasuli, che aveva molto impressionato il tifo partenopeo nelle sue prime uscite con la maglia del Napoli. Il calciatore ha dovuto lasciare la Nazionale U21 per "valutazione medica" ed è rientrato a Castel Volturno per inizire l'iter riabilitativo.

Infortunio Favasuli: quante gare salta?

Per il calciatore è stata evidenziata tramite gli esami strumentali una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.

Di seguito la nota medica rilasciata dalla SSC Napoli:

Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center.

Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il calciatore salterà circa 9 gare, dovendosi assentare per più di un mese, forse una quarantina di giorni. L'augurio è di rivedere Costantino Favasuli in campo dopo la seconda sosta di novembre.