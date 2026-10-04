Strade di sangue in Campania: perde la vita un centauro 32enne Fatale l'impatto tra uno scooter e un'auto, indagini in corso

Ancora strade di sangue in Campania. Nella notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a Casavaotre sulla Circumvallazione esterna direzione Arzano-Casoria per un incidente mortale. Nel tragico impatto sono rimasti coinvolti uno scooter e una Audi Q5.

Alla guida dell’auto c'era un 55enne mentre in sella allo scooter viaggiava un ragazzo di 32enne. I due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Il 32enne dopo l’impatto è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I veicoli rimasti coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati. Sotto sequestro anche la salma del 32enne che è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.