Acerra, nascondeva in casa armi, bombe e droga: arrestato 57enne L'uomo è finito in carcere

Un 57enne acerrano, dovrà spiegare al Giudice per quale motivo nascondesse in casa armi, esplosivi e droga.

Quando i Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna hanno bussato alla sua porta, l’uomo ha sperato che la perquisizione non fosse approfondita. Non è andata come previsto, almeno per lui.

Nell’elenco del materiale sequestrato, i militari hanno raccolto due pistole calibro 38 special. Una di queste con matricola punzonata.

E ancora una pistola calibro 9x21 e una Beretta cal. 7.65 con un puntatore laser. Tutte le armi disponevano di cartucce nel serbatoio. 41 il conto totale.

Nell’abitazione anche 2 bombe artigianali di un chilo.

Non è mancata la droga. Sequestrati 35 grammi di crack e 113 di hashish, già divisi in dosi.

Il 57enne è stato portato in carcere, le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue. Gli ordigni sono stati affidati agli artificieri del comando provinciale di Napoli e saranno fatti brillare.