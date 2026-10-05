Frattamaggiore, controlli della polizia: 28 violazioni al codice stradale Sanzioni amministrative per un totale di circa 12.500 euro

La polizia ha affettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore. Gli agenti del locale commissariato, unitamente ai militari della guardia di finanza, in collaborazione con la polizia locale, hanno identificato 419 persone, di cui 96 con precedenti, controllato 182 veicoli, 6 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo.

Ancora, gli operatori hanno contestato 28 violazioni del codice della strada elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 12.500 euro. Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.