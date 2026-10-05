Accoltellato dalla sorella di 15 anni: è gravissimo Il litigio e poi l' aggressione del 21enne

Un litigio in famiglia, poi l’aggressione e il sangue. È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Betania il 21enne ferito alla gola, a quanto pare con un paio di forbici, dalla sorella di 15 anni. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della famiglia in via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli.

Secondo quanto trapela, alla base della lite ci sarebbero state alcune critiche rivolte dal 21enne alla sorella, in particolare per le sue frequentazioni. Una discussione che sarebbe rapidamente degenerata fino all’aggressione.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al Villa Betania, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni restano gravissime.

La 15enne, nel frattempo, è stata condotta in Questura e denunciata per lesioni gravissime. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e chiarire tutti gli elementi della lite.

Un episodio che riporta ancora una volta l'attenzione sul rione Conocal di Ponticelli, dove si è consumata una violenta aggressione tra due fratelli. Secondo quanto emerso, entrambi i genitori dei due giovani avrebbero precedenti di polizia.