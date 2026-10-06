Arbitro colpito da un mattone alla tempia: carabinieri denunciano 12 persone Tifosi incastrati dalle immagini di videosorveglianza registrate nello stadio

Lo scorso 26 settembre, un mattone, lanciato da un tifoso, ha colpito alla tempia l’arbitro dell’incontro calcistico tra Asd Lacco Ameno 2013 e Real S. Giovanni Frattaminore.

Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, intervenuti sul posto, hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.

12 le persone identificate e verosimilmente coinvolte negli scontri e nella sassaiola che ha investito l’arbitro 19enne.



2 risponderanno di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell'ordinanza comunale di interdizione delle tribune (chiuse per lavori e interdette dal 2022). Si tratta di un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell’ordine.



5 le persone denunciate per accesso all'impianto in violazione dell'ordinanza comunale di interdizione delle tribune. Sarebbero riconducibili allo staff dell’Asd Lacco Ameno 2013.



False dichiarazioni in sede di s.i.t. atte a ostacolare l'identificazione dei responsabili del lancio di oggetti, il reato contestato alle restanti 5 persone. Tra queste 3 già colpiti in passato dal provvedimento di Daspo.