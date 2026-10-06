Seguito da Caivano a San Tammaro: carabinieri arrestano pusher incensurato Manette per un 28enne incensurato

Lo hanno notato a Caivano e lo hanno seguito fino alla sua abitazione di San Tammaro. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Caivano hanno arrestato per droga un 28enne incensurato.

I militari erano impegnati nei controlli antidroga a Caivano quando hanno notato il 28enne. Lo hanno seguito per poi perquisirlo.

L’uomo è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e di altri 100 grammi della stessa sostanza per un peso complessivo di 121 grammi.

Sequestrate anche alcune dosi di crack, hashish e marijuana. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio