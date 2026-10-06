Quartieri spagnoli, centro storico e cavone ai raggi x: trovata pistola e droga Controlli dei carabinieri a Napoli

Il centro storico, i quartieri spagnoli e la zona del Cavone al centro dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno effettuato controlli a tappeto nelle zone più sensibili. Diverse le perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. Passati a setaccio anche cassette della posta e cabine elettriche.

Durante le operazioni i militari del nucleo operativo hanno trovato una pistola Beretta con caricatore inserito e 415 grammi di hashish suddivisi in 14 involucri pronti per la vendita al dettaglio.

L’arma e la droga erano state nascoste in più anfratti nella corte interna di un palazzo a via Francesco Saverio Correra tra contatori, scoli dell’acqua e in una grondaia.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.